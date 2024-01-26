شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يوقع على تصديق البرلمان بانضمام السويد للناتو والان نبدء بالتفاصيل

موافقة البرلمان التركي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجريدة الرسمية للرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع أمس الخميس، على تصديق البرلمان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ما يمثل الخطوة الأخيرة في موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الحلف.كان البرلمان قد وافق يوم الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ليزيل عقبة رئيسية أمام توسيع الحلف بعد 20 شهرًا من التأخير.وتظل المجر عضو الحلف الوحيد الذي لم يصدق بعد على طلب السويد.

كان البرلمان التركي وافق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات، ما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد تأخير لمدة 20 شهرًا.



وصوّت البرلمان، الذي يتمتع فيه الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية، بواقع 287 صوتًا مقابل 55 لصالح الموافقة على الطلب الذي قدمته السويد لأول مرة في عام 2022، لتعزيز أمنها ردًا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.