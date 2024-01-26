الملك تشارلز الثالث يخضع لجراحة عاجلة

ياسر رشاد - القاهرة - عاد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إلى العاصمة لندن لتلقي علاج في المستشفى حيث يعاني من تضخم البروستات، وفق روسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الملك ألغى عددا من الارتباطات حيث يستعد للخضوع لجراحة هذا الأسبوع.

وحث الأطباء الملك الذي اعتلى العرش قبل 16 شهرا فقط، على الراحة قبل الجراحة التقويمية.

وشوهد الملك البالغ من العمر 75 عاما، وهو يستقل سيارة بالقرب من قصر باكنغهام بعد وصوله من بلدة ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك بعد ظهر الخميس.

وفي 17 يناير تم تشخيص حالة تشارلز بأنها حميدة أثناء إقامته في بيركهول باسكتلندا، بعد إجراء فحص طبي عقب ظهور أعراض.

وكشف قصر باكنغهام الأسبوع الماضي أن تشارلز اضطر إلى إلغاء عدد من الارتباطات من أجل "الإجراء التصحيحي".

في عطلة نهاية الأسبوع، أكدت الملكة كاميلا أن تشارلز "بخير"، حيث أفادت بأن حالة الملك حميدة وسيتوجه للمستشفى لإجراء إجراء تصحيحي.