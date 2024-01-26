16 صوتا مقابل صوت.. العدل الدولية تلزم إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت رئيسة محكمة العدل الدولية في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

قالت محكمة العدل الدولية لا نقبل طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب أفريقيا ضدها.

وأشارت محكمة العدل الدولية، إلى أن إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برا وبحرا وجوا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

بدأت جلسة محكمة العدل الدولية بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل.