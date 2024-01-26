ألونسو يثير التساؤلات حول تدريب ليفربول.. هل يسعى لخلافة كلوب؟

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن ألونسو قد يكون هو الخليفة المثالي لكلوب في ليفربول، بعدما أعلن الأخير نيته الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وأعلن كلوب اليوم الجمعة رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ودون الانتظار لنهاية عقده في صيف 2026.



وقال ألونسو في تصريحات صحفية: "التكهنات طبيعية، تركيزي هنا على باير ليفركوزن".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا في ليفركوزن مع لاعبي فريقي خلال الوقت الحالي، ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل".

وأتم: "مفاجأة كبيرة ما حدث في ليفربول بالطبع، لدي احترام وإعجاب كبيرين لما فعله يورغن في ليفربول".

يذكر أن ألونسو يعد من أساطير ليفربول، حيث سبق أن لعب له بين 2004 و2009، محققا معه عدة ألقاب محلية وقارية.

ويتولى ألونسو قيادة ليفركوزن بنجاح باهر هذا الموسم، حيث يعد الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى، الذي لم يذق طعم الهزيمة حتى الآن.

