السويد: المفاوضات مع المجر بشأن الانضمام للناتو غير مطروحة

ابوظبي - سيف اليزيد - يرى رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أنه ليس هناك سبب للدخول في مفاوضات مع المجر لبحث طلب بلاده لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد مصادقة تركيا على انضمامها.

ونقلت قناة "تي في 4" السويدية عن رئيس الوزراء قوله: "لا يمكننا أن نتفاوض بشأن عضوية الناتو، لكن يمكننا مناقشة كيفية العمل معا كأعضاء في الناتو". كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا كريسترسون لزيارة المجر "للتفاوض" بشأن الانضمام.

وقرر أوربان بعد يوم مواصلة الطريق نحو المصادقة على الطلب، وذكر أن حكومته تدعم حصول السويد على عضوية الحلف العسكري. وفي رد على أوربان، أعرب كريسترسون عن رغبته في زيارة بودابست، لكنه عرض في البداية إمكانية اللقاء على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل.

ووصف كريسترسون موافقة تركيا بأنها "انتصار صعب" جاء بعد ترقب دام عاما ونصف. وذكر أنه لا يرغب في توقع موعد للانضمام، مشيرا إلى أن السويد ستحصل على عضوية كاملة بالناتو "قريبا للغاية".