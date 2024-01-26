بعد قرار العدل الدولية.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو الحكومة للحذر من تصريحاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه كان ينبغي على محكمة لاهاي رفض التماس جنوب إفريقيا الزائف ومن حق إسرائيل وواجبها الدفاع عن نفسها.

ودعا يائير لابيد، وزراء حكومة الاحتلال إلى الحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر وتشويه وجه إسرائيل عالميا.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي ثابت بغض النظر عن الإجراءات أمام محكمة العدل تماما مثل حقها في الدفاع عن مواطنيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن اتهام إسرائيل في محكمة العدل بالإبادة الجماعية باطل ومشين ويشكل استغلالا لاتفاقية الإبادة الجماعية، وأضاف أن ادعاء جنوب إفريقيا يفتقر لأي أساس واقعي وقانوني وهو مثير للاشمئزاز أخلاقيا.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.