مستوى قياسي.. سعر الذهب اليوم يقفز 50 جنيها للجرام بتعاملات الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قفز سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 50 جنيها للجرام، بحلول التعاملات المسائية مقارنة ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة رحلة صعود بدأها هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2566 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 4400 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب نحو 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2022.5 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بارتفاع 0.08%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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