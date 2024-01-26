رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتابع كسح أمطار نوة "الكرم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لتمركزات السيارات والمعدات وأعمال كسح مياه الأمطار بمناطق العامرية والعجمي.

ووجه رئيس الشركة العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

وأشار نافع، إلى استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار.

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "الكرم" مبكرًا عن موعدها يومين.