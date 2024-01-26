معرض الكتاب 2024.. ركن للألعاب وورش فنية وتفاعلية وحكي للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كبيرًا على فعاليات المعرض، إذ توافد الأطفال وأولياء الأمور على الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الجناح على مدار اليوم الثاني من ورش فنية وحكي وتلوين ورسم، ومسابقات تعليمية يصحبها توزيع جوائز على الأطفال المشاركين.

وتتنوع أنشطة الطفل بين ركن للورش التفاعلية والذي يقدم ورشة بعنوان التوعية بالمناطق السياحية، وتبسيط التراث وحكايات سيناوية وورش حكى بعنوان الشاروني صندوق الحكايات، وسر البطولة في حياة طه حسين وحكايات انتصار أكتوبر وفي بيتنا روبوت وغيرها.

فيما يقدم ركن الحكى ورشة عن العرائس وحكايات من بلادي وتمكين الفتيات وورش لفن الدوبلاج وورشة طباعة على الورق وتلوين الفخار، وورشة عن كيف تختار غذاءك الصحي، وورشة حول الكتابة المسرحية، وورش فنية متنوعة وورشة ألعاب شعبية للأطفال وورشة حكي بالتمثيل وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي يقدمها الجناح على مدار اليوم.

كما خصص المعرض هذا العام ركنا يضم بعض الألعاب للصغار، وساحة كاملة لاستضافة الأنشطة المختلفة على مدار اليوم.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول الزوار 207414، وحرصت خلاله الأسر المصرية على التوافد إليه من جميع محافظات الجمهورية، وبكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.