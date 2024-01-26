"النشرة": مجلس النواب صادق على مواد الموازنة من 18 حتى 30 من دون تعديل

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في مجلس النّواب، بأنّ "المجلس صادق على المادّة 13 من مشروع ​قانون الموازنة​ العامة لعلم 2024، فيما ألغى المادّة 14".

وأشارت إلى أنّ "المجلس صادق على المادّة 16 المتعلّقة بالضّريبة المتوجّبة على الحسابات، على أن تسدّد الضّريبة وفقًا للسّعر الّذي يحدّده ​مصرف لبنان​. كما صادق على المواد من 18 حتّى 30، من دون تعديل، ومنها تتعلّق بتسديد الضّرائب والرّسوم على ​سعر الصرف​، بما فيها رسوم البلديّات".

وذكرت أنّ "بعدها، صُدّقت المواد من 30 حتّى 38، وجرى نقاش حول الرّسوم البلديّة، لجهة زيادة الرّسوم على السّكن عشرة أضعاف وعلى المحل عشرين ضعفًا، لكنّه لم يتمّ التّوصّل إلى نتيجة، وتُركت المادّة إلى آخر الجلسة؛ وبعدها جرت مناقشة المادّة 39 المتعلّقة بصندوق تعاضد القضاة".