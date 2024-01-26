انت الان تتابع خبر رئيس نابولي يكشف عن وجهة أوسيمين المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردا على تأكيد أوسيمين لشبكة "سي بي أس" الأمريكية على هامش مشاركته في كأس إفريقيا في كوت ديفوار راهنا، بأنه اتخذ قرار وجهته الصيف المقبل، لم يكن دي لورنتيس متفاجئا.

وقال دي لورنتيس بعد خروجه من اجتماع لرابطة الدوري الإيطالي "نعرف هذا الشيء منذ الصيف الماضي، ولهذا السبب كانت مفاوضات تجديد عقده، طويلة بهذا المقدار".



وتابع "نعرف أنه سيذهب إلى ريال مدريد (الإسباني) أو باريس سان جيرمان (الفرنسي) أو إلى ناد إنجليزي".

وبعد لعبه دورا رئيسا بإحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد ثلاثة عقود، بتسجيله 26 هدفا، بقي ابن الـ25 مع فريقه رغم العروض المغرية المقدمة له.

ومدد أوسيمين عقده في نهاية كانون الاول الماضي لسنة إضافية حتى 2026.

وبحسب الصحف الإيطالية، ينص عقد أوسيمين الجديد مع نابولي على بند جزائي يتراوح بين 120 و130 مليون يورو، أي أن أي فريق يمكنه الحصول على خدمات المهاجم النيجيري في حال كسره هذا الشرط الجزائي.

وكان أوسيمين، أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، انضم لنابولي في 2020 من ليل الفرنسي وسجل 67 هدفا في 119 مباراة في مختلف المسابقات.

