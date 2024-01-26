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ثلاث دول أوروبية تندد بإطلاق إيران لقمر صناعي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، أن "قائم 100" يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى".

وكانت إيران قد اعلنت، يوم السبت الماضي، أنها نجحت في إطلاق القمر الصناعي "ثريا" إلى مداره، مضيفة أن "القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الإيرانية أطلق ووضع في مدار يبعد 750 كيلومترا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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