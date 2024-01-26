سلوفينيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية في دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت سلوفينيا بقرار محكمة العدل الدولية فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التى تشير إلى تدابير مؤقتة والتى تتضمن أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير الفعالة لتمكين توفيرالمساعدة الإنسانية التى يحتاجها بشدة السكان المدنيين فى قطاع غزة ومنع الإبادة الجماعية فيها.

وذكر بيان للخارجية السلوفينية وزعتها سفارتها بالقاهرة اليوم أن سلوفينيا دعت مرارا لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية وخطة سلام تؤدى إلى حل الدولتين الذى يعد الضمان الوحيد لأمن إسرائيل والسلام فى المنطقة على نطاق أوسع، مشددا على ضرورة تبنى الإجراءات لحماية السكان فى غزة والتخفيف من معاناتهم.

وفى هذا الإطار، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون أمام جلسة مجلس الأمن الدولي: "عدد القتلى الذى يبلغ نحو 26 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى ما يقرب من مليونى نازح فلسطيني، يمثل مأساة لا تقدر بثمن .. غزة أصبحت مقبرة للأطفال وأن ضمان الوقف الفورى لإطلاق النار هو مسؤوليتنا الجماعية".. مضيفة أن " لقد فشل العالم فى اختبار الإنسانية."