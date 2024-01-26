الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من إنشاء منطقة عازلة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إنها لا تؤيد فكرة إسرائيل إنشاء "منطقة عازلة" في غزة وأنه ينبغي الحفاظ على حدود غزة.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي أن واشنطن لا تؤيد خطة إسرائيل لإنشاء "منطقة عازلة" حول غزة.

وقال: "وجهة نظرنا بشأن هذه القضية لم تتغير، لا نريد أن نرى تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال، ولا نؤيد ذلك".

وذكر كيربي أنهم تحدثوا مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية سواء في اجتماعات مفتوحة أو مغلقة، وأعربوا عن موقفهم هذا بوضوح في اجتماعات مفتوحة للصحافة.

وأفاد كيربي أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الجيش بدأ بهدم مبان في بعض الأماكن لإنشاء "منطقة عازلة" على امتداد حدود غزة.

المصدر : وكالات