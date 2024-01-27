انت الان تتابع خبر فرنسا تنشر النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولاسيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في كانون الأول، وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 كانون الأول، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولاسيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.



وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة اكس: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن "السلطة التنفيذية أخذت علما برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".