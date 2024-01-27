أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 85 مرة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 85 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت إن روسيا قصفت خيرسون بـ340 قذيفة؛ مما أسفر عن إصابة شخص.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق وطائرات مسيرة وقذائف الهاون.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم تسجيل 98 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت 8 ضربات صاروخية باستخدام صواريخ "إس-300"، وأربع غارات جوية، و78 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية؛ مما أدى إلى وقوع خسائر بين صفوف المدنيين.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.