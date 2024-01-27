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زلزال يضرب غرب تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع الساعة 08:19 في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كلم.

وبحسب قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونية، فقد شعر بالزلزال سكان العديد من المناطق الساحلية وأثارت الهزة الذعر بين السكان المحليين.


وأكد كل من والي إزمير سليمان ألبان، عبر منصة "إكس"، ووالي أيدن يعقوب جان بولات في تصريح لوكالة الأناضول، عدم تلقي سلطات الولايتين أي بلاغ بخسائر على الفور.

وقالت الطوارئ التركية إن جهود المسح الميداني مستمرة وإن فرقها في حالة تأهب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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