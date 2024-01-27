باكستان ترحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

رحبت باكستان بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال لقرار محكمة العدل الدولية، بحيث يتم دعم وحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.

وأضاف البيان تأكيد باكستان دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل والمشروع من أجل إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, مشيراً إلى أن باكستان أيدت الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.