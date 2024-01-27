محكمة كينية تقضي بعدم قانونية نشر ضباط شرطة في هايتي

ياسر رشاد - القاهرة - قضت المحكمة العليا في نيروبي عاصمة كينيا، بأن النشر المخطط لضباط الشرطة الكينية في دولة هايتي الكاريبية غير قانوني.

وقالت المحكمة، إن مجلس الأمن القومي يفتقر إلى السلطة القانونية لإرسال ضباط شرطة إلى دولة أخرى.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قدم مجلس الأمن القومي التماسا إلى البرلمان للموافقة على نشر ضباط الشرطة الكينية في أكتوبر الماضي.

وجاءت موافقة المشرعين وسط أمر من المحكمة العليا بمنع النشر المخطط له مؤقتا في انتظار الاستماع إلى التماس قدمه زعيم المعارضة إيكورو أوكوت واثنان آخران من مقدمي الالتماس.

وقال المحامي الذي ساعد في صياغة دستور كينيا المعدل لعام 2010 إن نشر القوات غير دستوري واتهم كينيا بأنها بحاجة إلى شرطتها لقمع انعدام الأمن داخل حدودها.

دافع الرئيس ويليام روتو عن نشر القوات يمكن استئناف قرار المحكمة.

كان من المفترض أن ترسل كينيا 1000 ضابط شرطة وتقود البعثة الأمنية المدعومة من الأمم المتحدة.

قبل أكثر من عام، طلب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من الأمم المتحدة نشر قوة متعددة الجنسيات على وجه السرعة، يستمر عدد عمليات الخطف والقتل في الارتفاع في الدولة الجزيرة.