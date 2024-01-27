الصين ترسل 33 طائرة مقاتلة حول تايوان بعد زيارة وفد أمريكي

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السبت، أنها رصدت 33 طائرة مقاتلة من جيش التحرير الشعبي الصيني، حول تايوان، في الساعات الـ24 الماضية.

ومثل العدد رقما قياسيا مرتفعا جديدا، في عدد الطلعات الجوية اليومية، منذ أن أجرت تايوان الانتخابات الرئاسية والتشريعية الديمقراطية في 13 يناير الجاري.

وذكرت الوزارة، أنه من بين الطائرات الحربية الصينية الـ33، عبرت 13 خط الوسط غير الرسمي في مضيق تايوان، الذي يفصل بين الجزيرة والصين.

وحتى وقت قريب، كان الجانبان يحترمان في الغالب خط الوسط.

وفي الوقت نفسه، تم رصد ست سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة، أن منطادين صينيين عبرا خط الوسط في المضيق، ثم اختفيا، عندما اتجها صوب الأجزاء الشمالية والجنوبية من الجزيرة على التوالي.

وأسندت تايوان لطائرات الدوريات الجوية القتالية، وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الساحلية مهمة الرد على هذه الأنشطة، حسب وزارة الدفاع التايوانية.

وكانت رئيسة تايوان تساي إنج وين ونائبها لاي تشينج تي، قد استقبلا أمس الأول الخميس، نائبين في الكونجرس الأمريكي كأول وفد رسمي من الولايات المتحدة يظهر دعمه لتايوان بعد إجراء الانتخابات في 13 يناير الجاري.

ووصل النائب الديمقراطي آمي بيرا والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، الرئيسان المشاركان لكتلة تايوان في الكونجرس الأمريكي، إلى تايبيه يوم الأربعاء الماضي في زيارة استمرت ثلاثة أيام، حيث استقبلتهما تساي ونائبها لاي في تايبيه

ووجهت تساي الشكر للكونجرس الأمريكي على دعمه طويل الأمد للعلاقات بين تايوان والولايات المتحدة بغض النظر عن الانتماء الحزبي.

وقالت تساي، إن كتلة تايوان في الكونجرس تضطلع بدور مهم للغاية في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأشار دياز بالارت، إلى تدخل الصين في انتخابات تايوان.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب تساي، إن وصول وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي، تدعم بقوة تايوان وازدهارها وأمنها.

وتم انتخاب نائب الرئيسة لاي تشينج تي خلفا لتساي، التي لم تتمكن من الترشح مرة أخرى بعد إكمال الحد الأقصى لفترتين في المنصب.

وأدانت بكين زيارة الخليج 365 الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين في بكين، أمس الأول الخميس، إن الولايات المتحدة تصرفت بشكل سلبي بعد الانتخابات وبالتالي أرسلت إشارة خاطئة إلى "قوى استقلال تايوان".

ويعتبر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تايوان أراضي صينية، على الرغم من أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949.