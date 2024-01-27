مسابقة وظائف التنمية المحلية.. بدء اختبارات السمات الشخصية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن بدء اختبارات السمات الشخصية للمجموعة الأولى للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات، من غدٍ الأحد حتى الأربعاء أسبوعيًا على مدار 3 أسابيع خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتى 12 فبراير 2024 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه سيتم تنظيم الاختبارات للمجموعة الثانية للمتقدمين على أن يتم إخطارهم من الوزارة بموعد الاختبار في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت الوزارة، أن الاختبارات تتضمن قياس السمات الشخصية للمتقدمين، ومدى قدراتهم ومهاراتهم والقدرات العقلية والذكاء الوجداني والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية والسمات الوظيفية.

ومن جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اختبار السمات الشخصية أن المرحلة الأولى للاختبارات للمتقدمين للمسابقة ستستمر على مدار 10 أيام.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تعكف خلال المرحلة القادمة على الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية من القيادات المتميزة القادرة على العمل والعطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية تقييم المتقدمين للمسابقة واختيار المتميز منهم كقيادات محلية، تخضع لضوابط رئيسية متعددة ومعايير واضحة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية للمتقدمين، والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وكل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت أعلنت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقًا للاعلان رقم 3 لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.