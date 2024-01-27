آخر موعد للتقديم في تنسيق منتصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن اليوم السبت، آخر فرصة للتقديم على مقاعد الكليات الشاغرة بتنسيق منتصف العام الدراسي، حيث تنتهي مدة التنسيق التي أتاحتها وزارة التعليم العالي لمدة 15 يومًا، اليوم 27 يناير 2024.

ويمكن للطلاب الراغبين التقديم وإرسال الأوراق إلكترونيًا عبر مواقع الجامعات الخاصة والأهلية، وإرسال الأوراق المطلوبة والمتطلبات الجامعية، بطريقة التقديم المباشر.

وينطبق على تنسيق الفصل الدراسي الثاني نفس قواعد تنسيق والحدود الدنيا للقبول في الكليات كما هو معمول في الفصل الدراسي الأول.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

1- الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر للعلوم والتكنولوجيا - مصر الدولية - الألمانية - الأهرام الكندية - البريطانية في مصر - الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات - فاروس - النهضة - المستقبل - المصرية الروسية - الدلتا للعلوم والتكنولوجيا - هليوبوليس - الجيزة الجديدة - دراية - بدر بالقاهرة - حورس - المصرية الصينية - ميريت - سفنكس - السلام - بدر بأسيوط - الصالحية الجديدة - الحياة - مايو - سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

2- الجامعات الأهلية: (الجلالة - العلمين الدولية - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة - المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية - النيل الأهلية - الأهلية الفرنسية في مصر - مصر للمعلوماتية - أسيوط الأهلية - المنصورة الأهلية - المنيا الأهلية - المنوفية الأهلية - حلوان الأهلية - الزقازيق الأهلية - بنها الأهلية - جنوب الوادي الأهلية - الإسكندرية الأهلية - بني سويف الأهلية - شرق بورسعيد الأهلية - الإسماعيلية الجديدة الأهلية).