"النشرة": ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني جرّاء الأمطار وإقفال طريق شبعا راشيا الوادي باستثناء السيارات المجهزة

أدّى تساقط الأمطار على منطقة حاصبيا أمس واليوم إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني إلى أعلى معدلاته هذا العام، وتسببت سيول الاتربة والوحول في مجرى النهر بخسائر كبيرة بالثروة السمكية، كما ادت الفيضانات إلى تضرر المنتزهات المحاذية لضفتيه وكذلك بالمزروعات في بساتين حوض الحاصباني، وفق ما أفاد مراسل "النشرة".

وبموازاة ذلك أدى تساقط الثلوج الى إقفال طريق شبعا راشيا الوادي، عبر وادي جنعم، بسبب تراكم الثلوج، وبات متعثرا سلوكها إلا للمركبات الرباعية الدفع أو المجهزة بسلاسل معدنية.