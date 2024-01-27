أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والاليات ، في بيان، عن "استقبال المواطنين خلال الأسبوعين القادمين لإنجاز الخدمات الجديدة التّالية في المركز الرئيسي في الدكوانة: فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:
1- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
- يومي الثلاثاء الواقعين في 30 كانون الثاني و6 شباط 2024
- يومي الاربعاء الواقعين في 31 كانون الثاني و7 شباط 2024
من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، علماً انّه *سيصار الى فتح منصة المواعيد يوم السبت 27/1/2024 السّاعة الخامسة بعد الظهر لهذه الغاية.
-يوم الخميس 1 شباط للمواطنين اصحاب السيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بـ 3/ 4/ 5 ويوم الخميس 8 شباط للتي تنتهي بـ 6/ 7 / 8/9
وذلك دون حجز موعد على ان يحضر اصحاب العلاقة بالذات شخصياً دون حضور وكلاء عنهم.
2 - اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:
- ايّام الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3
- ايّام الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6
- ايام الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9
هذا، وسوف تعلن المصلحة عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة، وفقًا للبيان.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة ادارة السير أعلنت عن إنجاز خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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