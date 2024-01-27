هيئة ادارة السير أعلنت عن إنجاز خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والاليات ، في بيان، عن "استقبال المواطنين خلال الأسبوعين القادمين لإنجاز الخدمات الجديدة التّالية في المركز الرئيسي في الدكوانة: فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:

1- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء الواقعين في 30 كانون الثاني و6 شباط 2024

- يومي الاربعاء الواقعين في 31 كانون الثاني و7 شباط 2024

من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، علماً انّه *سيصار الى فتح منصة المواعيد يوم السبت 27/1/2024 السّاعة الخامسة بعد الظهر لهذه الغاية.

-يوم الخميس 1 شباط للمواطنين اصحاب السيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بـ 3/ 4/ 5 ويوم الخميس 8 شباط للتي تنتهي بـ 6/ 7 / 8/9

وذلك دون حجز موعد على ان يحضر اصحاب العلاقة بالذات شخصياً دون حضور وكلاء عنهم.

2 - اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

- ايّام الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3

- ايّام الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

- ايام الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

هذا، وسوف تعلن المصلحة عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة، وفقًا للبيان.