الحكم على قس نيجيري بالسجن مدى الحياة لاغتصابه عضوًا في الكنيسة

ياسر رشاد - القاهرة - حكم على زعيم كنيسة في لاغوس فاي دانيلز، بالسجن مدى الحياة لاغتصابه عضو كنيسته.

أعلنت محكمة الجرائم الجنسية والعنف المنزلي في إيكيجا الحكم.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ، فإن الضحية ، 23 عاما هي مساعدة دانيلز ، وهو أيضا مؤسس "أنا أحكم الخدمة المسيحية".

كما حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على عضو في الكنيسة يبلغ من العمر 19 عاما.

في بيان صادر عن وكالة العنف المنزلي والجنسي بولاية لاغوس (DSVA) ، سيتم تشغيل الجملتين بشكل متزامن ، وسيتم تسجيل اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية الذي تحتفظ به الولاية.

وصف القاضي رحمن أوشودي دانيلز بأنه كاذب لا يهتم بالحقيقة.

وكان المشتبه به في دفاعه العام الماضي قد شهد بأنه يعتقد أن ثلاث من أصل أربع نساء اتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن تآمرن للانقلاب عليه.

قالت دانيلز إن إحدى هؤلاء النساء كذبت ضده لأنه لم يساعدها في حل بعض المشكلات المالية.

في مايو 2023 ، تم حبس رجل الدين في المحكمة بتهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في مقر إقامته في ليكي.

وكانت عضوة الكنيسة قد أخبرت المحكمة أن رجل الدين مارس الجنس معها أثناء جلسة صلاة بينما كان يتكلم بألسنة.

يتعارض الاغتصاب مع القسم 260 (2) من القانون الجنائي لولاية لاغوس ، 2015.

أدى الحظر الذي تم الإعلان عنه مؤخرا على الستايروفوم والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في لاغوس ، نيجيريا ، إلى انقسام الرأي في شوارع المدينة.

في أكبر مدينة في نيجيريا ، تسد النفايات البلاستيكية المزاريب والمجاري المائية.

وتعاني المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة من مشكلة كبيرة مع النفايات والتلوث، مما دفع السلطات إلى

إعلان حظر فوري علي الستاير وفوم والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في 21 يناير.

بدائل مستدامة

في حين أن الحظر قد رحب به البعض ، إلا أن البعض الآخر قلق بشأن تأثيره على تكاليف الأعمال.

يشعر التجار مثل أنجيلا أولوما بالقلق إزاء زيادة تكاليف الحصول على بدائل أكثر استدامة.

يقول أولوما: "كان من المفترض أن تقوم السلطات بإخراج صناديق النفايات ، بحيث يقوم أي شخص يستخدم أطباق الوجبات الجاهزة برميها في سلة المهملات، لأن الستايروفوم هو أرخص ما يستخدمه الناس."

وقال مسؤولو لاغوس إن التجار والموزعين الذين لا يتبعون الحظر قد يواجهون غرامات باهظة أو إغلاق مقار أعمالهم.

يعتقد البعض أن الحظر ضروري لكنهم ما زالوا متشككين في كيفية إدارة المدينة لتطبيق التشريع.

كما سيتطلب من العديد من منتجي الوجبات السريعة الانتقال إلى منتجات أكثر استدامة.

كما يقول Glamour Adah ، وهو مسوق رقمي، إن عبوات الستايروفوم هي القضية الرئيسية في مشكلة النفايات في نيجيريا ، حيث تسد دائما الأنابيب والصرف الصحي، أنا أفضل العبوات القابلة لإعادة الاستخدام لأنه بمجرد شراء واحدة ، فإنك تستخدمها للأيام الثلاثة القادمة".

تعليم

يجادل بعض الناس بأن هذه العادة المتمثلة في رمي القمامة في الشوارع تعني أن الناس في المدينة بحاجة إلى أن يكونوا أكثر استنارة وتعليما.

يقول السمسار ثيلما آنو: "إنه أمر جيد ولكن هذه ليست الشيء الوحيد الذي يسد الممرات المائية ، لدينا الكثير من الأشياء التي تشبه إذا نظرت حولي ، لدينا زجاجات بلاستيكية ، لدينا لفائف وأنت تعرف كل أنواع القمامة التي تسد الممرات المائية. لذلك، لا أعتقد أن الحظر سيحل المشكلة، يجب وضع تدابير أخرى لمنع الناس من انسداد المجاري المائية".

يدعم ديزموند ماجيكودونمي ، الناشط البيئي ورئيس مبادرة الغابات الحضرية ومأوى الحيوانات في ولاية ليكي ، القانون الجديد.

يقول ماجيكودونمي: "لقد طال انتظاره ولأنهم انتظروا لفترة طويلة ، فقد أصبح الأمر أكثر إلحاحا ، إنه خطر صحي رهيب، لكن يجب أن يتم دعمها بحملة توعية شعبية مكثفة وأعتقد أن الحكومة يجب أن تكون أكثر اهتماما بالقدرة على إقناع الناس بعدم الرغبة في القيام بذلك ، بدلا من الاضطرار إلى إجبار الناس."

ويعتقد ماجيكودونمي أيضا أنه يجب بذل المزيد من الجهد لكسب الرأي العام حتى يرغب الناس في تنظيف المدينة.

يقول: "علينا أن نعيد برمجة أنفسنا حقا بأن نوع النفايات التي نرميها الآن سيئة وخطيرة وأشياء فظيعة، وكما تعلمون ، فقد حان الوقت لإعادة التفكير بشكل كامل ، ليس فقط للنيجيريين على مستوى العالم ، على مستوى العالم ، يجب على البشرية عموما إعادة التفكير حقا في علاقتها الكاملة بالطبيعة."