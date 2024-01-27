العثور على مقابر جماعية برواندا بعد 30 عامًا من الإبادة الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول رواندي، إنه تم اكتشاف رفات 119 شخصا يعتقد أنهم ضحايا الإبادة الجماعية عام 1994 في جنوب البلاد، فيما تواصل السلطات العثور على مقابر جماعية بعد نحو ثلاثة عقود من عمليات القتل.

كما وأضاف نفتال أهيشاكي ، السكرتير التنفيذي لمنظمة الناجين من الإبادة الجماعية إيبوكا، لا يزال يتم العثور على رفات المزيد من الضحايا لأن مرتكبي الإبادة الجماعية بذلوا قصارى جهدهم لإخفاء معلومات قد تجرم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عثرت السلطات لأول مرة على ست جثث تحت منزل كان يجري بناؤه في منطقة هويوي، وقال إنهم عثروا منذ ذلك الحين على المزيد من الجثث هناك بعد إجراء مزيد من التحقيقات.

في أبريل، ستحتفل رواندا بالذكرى ال30 للإبادة الجماعية، التي قتل فيها ما يقدر بنحو 800,000 من التوتسي والهوتو الذين لم يكونوا متطرفين على يد متطرفين من الهوتو.

وقالت لويز أويمانا، وهي ناجية من الإبادة الجماعية ومقيمة في منطقة هويي، إنها شعرت بالحزن عندما علمت أن جيرانها أخفوا معلومات عن مقابر جماعية في وقت تشجع فيه الحكومة المصالحة.

عندما يخفي مرتكبو الإبادة الجماعية المعلومات، قالت: "أنا أشكك في هذا الشيء الذي يسمى المصالحة".

تم إنشاء لجنة وطنية للوحدة والمصالحة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في عام 1999.

وفي السنوات التي أعقبت الإبادة الجماعية، اعتقل أكثر من 120,000 شخص واتهموا بتحمل المسؤولية الجنائية عن مشاركتهم في عمليات القتل.