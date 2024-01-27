أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والذي يؤدي إلى تراجع الحرارة وسقوط الأمطار.

وأضافت منا غانم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يسود طقس شتوى مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب المناطق، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية والتي تصل أحيانًا لحد الصقيع على مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد من خفيفة لمتوسطة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى وجود نشاط في حركة الرياح في معظم المحافظات على مدار اليوم، مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة.

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