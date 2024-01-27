سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تقدم سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين، بأوراق ترشحه إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين 2024.

كما تقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام، النقيب الأسبق حمدي خليفة، كأول مرشح لمنصب نقيب المحامين، كما تقدم حماد سيد أحمد، ومحمد رجب البرديسي، فيما تقدم العشرات على مقاعد العضوية.

وتوافد عدد كبير من المحامين على مقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، اليوم، استعدادًا لتقديم أوراق الترشح في انتخابات المحامين 2024 على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة.

وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين، طلبات الترشح بدءًا من اليوم السبت 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء 31 يناير 2024، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وأعلنت النقابة العامة للمحامين، المواعيد الإجرائية الخاصة بانتخابات النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الـ28، والمقررة 9 مارس المقبل.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وعلى قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة، وعلى القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من اليوم السبت 27/1/2024، وحتى الأربعاء 31/1/2024، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت 3/2/2024، ثم تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، من 4 لـ 6 فبراير 2024.

يلي ذلك مرحلة الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء 7/2/2024، على أن يعقب ذلك إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس 8/2/2024، وإعلان كشوف الناخبين يوم السبت 10/2/2024.

ويتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد 11/2/2024، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت 9/3/2024، وجولة الإعادة، يوم السبت 23/3/2024.

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