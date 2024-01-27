ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 26,257 قتيلًا و64,797 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 26,257 شهيدا والمصابين إلى 64,797"، كاشفة عن أنّ "الاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين وحصارهم منذ 7 تشرين الأول.

ولم يحقق الجيش الإسرائيلي الاهداف المعلن عنها للحرب، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، ورغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.