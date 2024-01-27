أشارت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، إلى أنّ "اليوم حدثت هزة ارتدادية في تركيا بقوة 5.2 على مقياس ريختر.
وحتى لا يبادر المهولون إلى الحديث عن هزات أو زلازل مرتبطة بالمنخفضات (وليس العواصف) التي يتعرّض لها لبنان، فلا رابط بين ما يحدث فوق القشرة الأرضية من مناخ وما يحدث تحتها من هزات".
وأوضح أنّه "بالحديث عن المنخفضات، سيبقى طقس لبنان باردًا خاصة صباحًا ومساءً، وليس هناك من عواصف ثلجية، إنما بعض الثلوج صباحًا ومساءً على ارتفاع 1000 متر وفي البقاع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: لا رابط بين المناخ وما يحدث من هزّات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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