أبو زيد: أداء ميقاتي بات مشبوهًا ويضرب الميثاقية والشراكة في البلد

ردّ النائب السابق أمل أبو زيد على كلام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في ختام جلسة مناقشة الموازنة، حيث رأى أنّه "غريب عجيب أمر رئيس حكومة تصريف الاعمال كيف يستنبط الاجتهادات غير الدستورية وكيف يفسّر الدستور والصلاحيات على هواه".

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "آخر بدعه اللادستورية زعمُه لنفسه حق القيادة على مجلس الوزراء والوزراء والادارات والمؤسسات العامة، وكأنّه لم يكتف بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والسطو على توقيعه، فأراد توسيع الدائرة ليسطو أيضًا على صلاحيات الوزراء الذين بات كل واحد منهم بحسب اتفاق الطائف سلطة دستورية".

ورأى أبو زيد، أنّ "أداء رئيس حكومة تصريف الاعمال بات مشبوهًا ويضرب الميثاقية والشراكة في البلد، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا تجاهله، ولا نعرف من أين يستمد الميقاتي فائض القوة ليتصرف كمفوّضٍ سامي، ولكن نقول له ولكل من يعتدي على الميثاقية والشراكة في البلد وحقوق المسيحيين حلّوا عنا".

27\1\2024