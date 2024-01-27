6 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وجنوب القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء القصف الإسرئيلي المتواصل على مدينة غزة، وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن ثلاثة أشخاص استشهدوا بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب دوار الكويت في مدينة غزة، الذي شهد قبل يومين جريمة بشعة، أسفرت عن استشهاد 20 شخصًا، وإصابة 105 آخرين، في قصف لمواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات.

وتم نقل جثماني شهيدين إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد قصف الاحتلال بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني - قبل قليل - استشهاد نازح برصاص قوات الاحتلال في ساحة مستشفى الأمل التابع له، الذي يتعرض لحصار منذ خمسة أيام متتالية، ويتعرض لقصف متواصل، رغم أنه ملجأ لعدد من النازحين في جنوب القطاع.

وتم دفن جثامين عدد من الشهداء في محيط مدرسة فلسطين في خان يونس، جراء محاصرتها من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الحصار والقصف يهددان سلامة طواقمها والجرحى والمرضى والنازحين في مقرها بخان يونس، مُطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقرها وطواقمها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة، راح ضحيتها 174 شهيدًا، و310 من الجرحى.

وحسب المصادر الطبية، استشهد 28 شخصًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدًا، و64797 جريحًا.