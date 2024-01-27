بالون طائر وحنطور ومعابد.. كيف تقضى إجازة نصف العام في الأقصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

تعد الأقصر من أهم المدن السياحية التي يقصدها المصريين والأجانب خلال إجازة نصف العام، ففضلًا عن امتلاكها لأكبر وأهم المواقع الأثرية، تمتاز الأقصر بطقسها الدافئ وشمسها الساطعة وطبيعتها الخلابة.

فإذا قررت أن تزور الأقصر خلال إجازة نصف العام نعرض لك في السطور التالية خريطة بأهم المزارات وأبرز الأنشطة السياحية التي تتميز بها المدينة التاريخية في فصل الشتاء.

جزيرة الموز

ليست مكانا أثريا ولكنها أحد أشهر الأماكن التي يقبل السائحون الأجانب على زيارتها والتمتع بالجو الساحر على النيل هناك.

البالون الطائر

تنفرد محافظة الأقصر عن مثيلاتها في مصر بسياحة البالون الطائر، فلا يمكنك أن تنهي زيارتك للأقصر دون القيام بجولة بمنطاد الهواء الساخن "البالون الطائر" في ساعة مبكرة من الصباح للاستمتاع بمشاهدة الأقصر وشروق الشمس ورؤية المعابد ذات الجمال الرائع المهيب على ضفتي نهر النيل.

الحنطور

من أهم ما يميز الأقصر كذلك عربات الحنطور التي تعد وسيلة تنقل ترفيهية تجتذب السياح الأجانب والمصريين لطابعها الخاص والمميز لملامح الحياة المصرية القديمة ويتراوح سعر جولة الحنطور للمصريين من 20 إلى 70 جنيهًا.

الممشى السياحي

ولكورنيش النيل في الأقصر طبيعة مختلفة حيث إنه يمكنك مشاهدة الآثار والحضارة المصرية القديمة وسحر الطبيعة جنبا إلى جنب وأنت جالس أمام نهر النيل وطورت الأقصر جزءًا كبيرًا من الكورنيش وحولته لممشى سياحي يمنع فيه مرور السيارات والمركبات.

آثار البر الشرقي

من أهم ما يميز الأقصر آثارها ويضم البر الشرقي عددا من المواقع السياحية والأثرية الهامة على رأسها مجمع معابد الكرنك الذي اشتهر بـ"معبد الكرنك" وهو مجموعة من المعابد والبنايات والأعمدة، ويضم عددا من أجمل التماثيل والنقوش الأثرية التي تعود لعصور فرعونية مختلفة ومعبد الأقصر الذي تأسس سنة 1400 قبل الميلاد هو من أحسن المعابد المصرية حفظا وأجملها بناء وفيه يتجلى تخطيط المعبد المصري أوضح ما يكون.

ويضم البر الشرقي طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين المعبدين بطول 2.7 كيلو متر إضافة إلى متحفي التحنيط والأقصر ويضمان مجموعة كبيرة من التحف والقطع الأثرية النادرة.

آثار البر الغربي

ويضم البر الغربي الأقصر مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية النادرة التي تقع في بيئة طبيعية ساحرة ومنها علي سبيل المثال وادي الملوك، ومعبد الدير البحري، ووادي الملكات، ودير المدينة، ومعبد الرامسيوم، وتمثالا ممنون.

المنتجعات والكافيهات السياحية

تضم الأقصر عددا من الفنادق والمنتجعات والكافيهات السياحية الرائعة والتي تطل غالبيتها علي نهر النيل ليستمتع السياح بها في مشاهدة أجمل المناظر الطبيعية التي تسحر عيون الناظرين.