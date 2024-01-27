"حزب الله": استهداف تجمع ‏لجنود العدو بمحيط ثكنة شوميرا وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيه

كشف الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 3:45 من بعد ظهر اليوم السّبت، تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة".

وكان قد أفاد، منذ بعض الوقت، بأنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 2:45 من بعد ظهر اليوم، ‏التّجهيزات التّجسّسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".