جنبلاط تعليقًا على قرار المحكمة الدولية: حكم الحد الأدنى والطريق طويل

أشار النّائب السّابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، تعليقًا على قرار المحكمة الدولية في الدّعوى الّتي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل وتتّهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعيّة" في قطاع غزة، إلى أنّه "حكم الحدّ الأدنى، والطّريق طويل".
وكانت قد أعلنت المحكمة أمس الجمعة، في قرارها الأوّلي في شأن الدّعوى، أنّ على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فوريّة وفعّالة، للسّماح بتوفير خدمات أساسيّة ومساعدة إنسانيّة يحتاج إليها الفلسطينيّون في شكل ملحّ، لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة". وشدّدت على أنّه على إسرائيل "اتّخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التّحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه، وعليها أن تمنع كلّ أعمال الإبادة المحتمَلة في قطاع غزة".
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