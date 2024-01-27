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"حزب الله": استهدفنا مقر ‏قيادة سرية في ثكنة زبدين والتجهيزات التجسسية في موقع البحري

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أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 2:35 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-01-27، مقرّ ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في ​مزارع شبعا​ المحتلّة بصاروخ "فلق 1"؛ وحقّقوا فيه إصابة ‏مباشرة".

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وكشف في بيان ثانٍ، أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 2:45 من بعد ظهر اليوم، ‏التّجهيزات التّجسّسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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