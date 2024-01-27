"حزب الله": استهدفنا مقر ‏قيادة سرية في ثكنة زبدين والتجهيزات التجسسية في موقع البحري

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 2:35 من بعد ظهر اليوم السّبت 2024-01-27، مقرّ ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في ​مزارع شبعا​ المحتلّة بصاروخ "فلق 1"؛ وحقّقوا فيه إصابة ‏مباشرة".

وكشف في بيان ثانٍ، أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 2:45 من بعد ظهر اليوم، ‏التّجهيزات التّجسّسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".