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القسام تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية.. من المسافة صفر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام اليوم السبت، استهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت من شرفة منزل ومن المسافة صفر.

وظهر في الفيديو لحظة ترصّد عناصر القسام للدبابات الإسرائيلية واستهدافها بشكل مباشر.

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على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 ‏التجهيزات التجسسيّة في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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