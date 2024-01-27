رجل ينهي حياة شقيقه دهسا بالسيارة في البدماص بالدقهلية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تخلص سائق تاكسي بمحافظة الدقهلية من شقيقه الأكبر، ودهسه بسيارته، وذلك بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بإصابة شخص بعدما دهسه شقيقه بسيارته بمنطقة كفر البدماص دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة برئاسة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المدعو "محمد سليمان أحمد سالم"، 49 عامًا، بكسر بالفخذ وكدمات متنوعة وتوفي عقب وصوله للمستشفى.

وبسؤال أحد شهود الواقعة ويدعى "محمد. إ. أ"، 45 عاماً، عامل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص أكد أن السيارة التي دهسته تاكسي تحمل أرقام "د ط ع 7195"، قيادة شقيق المصاب الأصغر ويدعى "سامح سليمان أحمد"، 42 عاماً، سائق، وذلك بسبب الخلافات بينهما على ميراث منزل.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وحضر المتهم، بعد ذلك وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه الجثة وبيان سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر 929 لسنة 2014.