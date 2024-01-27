ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى “26,257” شهيدًا و”64,797″ مصابًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارةُ الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى “26,257” شهيدًا، فيما وصل عددُ المصابين إلى “64,797” مصابًا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جرّاء قصف الاحتلال منازل في خان يونس، فيما أصيب 5 مواطنين بقصف الاحتلال المدفعي للمنطقة الواقعة قرب مقرّ الصناعة.

وارتقى 28 شهيدًا، وعدد من المصابين، وصلوا مستشفى ناصر في خان يونس نتيجة القصف الإسرائيلي المستمرّ.

وقصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة؛ ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.