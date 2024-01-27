المغرب ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت المملكة المغربية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية اليوم، أن هذا القرار يتوافق مع موقف المملكة المغربية الرافض لاستهداف المدنيين، والداعي إلى ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان الذي تعيشه غزة.