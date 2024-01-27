أوكرانيا تكذب روسيا في واقعة "إسقاط الطائرة بالصواريخ"

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في أوكرانيا إن روسيا لم تقدم أي دليل موثوق به، يدعم مزاعمها بأن كييف أسقطت طائرة نقل عسكرية تقل أسرى حرب أوكرانيين كان من المقرر مبادلتهم بأسرى حرب روس.

وحسب سكاي نيوز، قالت الوكالة الأوكرانية المعنية بتبادل السجناء، الجمعة، إن المسؤولين الروس زودوها بعد "تأخير كبير" بقائمة أسماء 65 أوكرانيا، قالت موسكو إنهم لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة يوم الأربعاء في منطقة بيلغورود الروسية.

وقال طاقم التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب، إن أقارب أسرى الحرب المذكورين لم يتمكنوا من التعرف على ذويهم في صور موقع التحطم التي قدمتها السلطات الروسية.

ونقل تحديث الوكالة عن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، قوله إن كييف ليس لديها معلومات يمكن التحقق منها حول من كان على متن الطائرة.

والأربعاء قالت وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ التي أطلقت عبر الحدود أسقطت طائرة النقل، التي قالت إنها كانت تعيد أسرى الحرب إلى أوكرانيا.

وذكرت السلطات المحلية في بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، إن الحادثة أسفرت عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 74 شخصا، بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم و3 جنود روس.