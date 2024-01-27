السفير الروسي لدى لندن يدعو بريطانيا للتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، إنه يأمل من السلطات البريطانية التركيز على العلاقات الجدية والتخلي عن مسار المواجهة مع موسكو بدلا من مناقشة إمكانية نشوب صراع بين البلدين.

وحسب روسيا اليوم، صرح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين بذلك بعد مشاركته في حفل إحياء الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد.

وأوضح السفير الروسي: "اليوم، وفي ظل وضع سياسي متوتر، سمعنا فجأة دعوات للاستعداد لصراع مع روسيا.. لقد سمعنا ذلك وأحطنا علما به".

وأضاف: "في هذا الصدد، من المهم جدا أن السياسيين يعرفون ويتعلمون ويتذكرون دروس التاريخ، حيث لم يتمكن أحد من هزيمتنا على الإطلاق، هذا مهم للغاية.. حقيقة أن الاتحاد السوفيتي قدم مساهمة حاسمة في انتصارنا على النازية مع الحلفاء أمر جيد".

وأشار إلى أن "التاريخ محفوظ في ذاكرة الكثير من الشعب البريطاني".

وشدد السفير الروسي: "قال الرئيس فلاديمير بوتين، عندما قبل أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد في موسكو نايجل كيسي، إن التفاعل في تلك السنوات الصعبة كان بمثابة الأساس لخلق علاقات عالمية جديدة. وفي هذا الصدد، أود أن أقول إنه من الضروري الآن التفكير ليس في صراع مع روسيا، بل في كيفية الخروج من دوامة المواجهة هذه، وفي كيفية إنشاء نظام متجدد للعلاقات الدولية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة الأمن".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ولندن تمكنتا في السابق من بناء علاقات لضمان الاستقرار في العالم، لكن الوضع الحالي معروف، متطلعا للتغيير نحو الأفضل.