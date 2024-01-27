قيادي بحركة فتح يشيد بدور مصر الواضح والرافض للتهجير

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم، بدور الاستراتيجية المصرية الواضحة التي رفضت التهجير والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل تبعات هذه الحرب الدامية التي شُنت على الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال صيدم خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت " إننا نريد من الإدارة الأمريكية أن تتكلم بلغة الحق خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، فالموقف الثابت الذي رأيناه خلال هذه المحنة هو موقف جمهورية مصر العربية وموقف المملكة الأردنية الهاشمية برفض التهجير باعتباره القنبلة الموقوتة التي لوحت بها إسرائيل، وهذا الحديث مستمر حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية".

وأكد أنه من المهم إسناد الموقف المصري أكثر فأكثر حتى يتم وقف هذا النهج الذي يركز على العملية العسكرية والتي تضغط باتجاه دفع المواطنين نحو رفح.