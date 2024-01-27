القوات الإسرائيلية تمنع صحفيين يعملان لصالح قناة ألمانية من مغادرة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "تاغيسشاو" أن القوات الإسرائيلية منعت اثنين من موظفي قناة ARD التلفزيونية الألمانية من مغادرة قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية لأسباب أمنية.

وحسب روسيا اليوم، نقلت الصحيفة عن كريستيان نيتشه رئيس تحرير مجلة Bayerische Rundfunk التي تدير استوديو ARD في تل أبيب: "لا يزال الجانب الإسرائيلي يمنع أي طرف من مغادرة قطاع غزة لأسباب أمنية، وهؤلاء الموظفون لا يشكلون تهديدا أمنيا، لذلك نناشد السلطات الإسرائيلية بالسماح لموظفينا بالمغادرة".

وأكدت الصحيفة أن حياة الصحفيين في قطاع غزة أصبحت خطيرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن "أحد صحفيي ARD وهو محمد أبو سيف يخشى أن يقتل على أيدي القوات الإسرائيلية، كما أن المواطنين في قطاع غزة يتجنبون التواجد بالقرب منه خوفا من أن يصبحوا أهدافا عشوائية للقوات الإسرائيلية"

وبحسب الصحيفة تبذل الحكومة الألمانية جهودا كبيرة لضمان تمكن الصحفيين من مغادرة قطاع غزة، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق بارتفاع عدد القتلى من الصحفيين إلى 110 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة السبت يومها الـ113، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.