الجزائر:سنقدم طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل إجراءات العدل الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية في الجزائر اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، إن بلادها ستقدم طلبا عاجلا من أجل عقد اجتماع لمجلس الأمن للنظر في آليات تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وبشأن قطاع غزة في ظل الحرب المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن "البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت والإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت، أن "حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

وجدّدت الجزائر "تقديرها ودعمها الكبيرين لدولة جنوب إفريقيا لإحالتها قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون أول رئيس دولة يدعو إلى إحالة واسعة النطاق إلى الهيئات القضائية الدولية لتعدد الجرائم التي قمعتها المنظمات الدولية الإنسانية وارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة"، وفق ما جاء في البيان.

المصدر : وكالات