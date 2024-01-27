القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت القوات المسلحة، بجناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام 2024، وتستمر فعالياته حتى السادس من فبراير القادم، والذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية من خلال الكُتب والإصدارات

التى تساهم في معرفة التاريخ العسكري وبطولات العسكرية المصرية عبر مختلف العصور.

ويتضمن جناح القوات المسلحة الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية مجموعة من أبرز الأقسام العسكرية التي تضم العديد من الكُتب والإصدارات والوثائق التاريخية من المخططات والمطبوعات والصور النادرة للشخصيات العسكرية وعدداً من البحوث الإستراتيجية والنشرات العلمية التي تناقش الموضوعات التخصصية التى تهم مختلف فئات المجتمع , بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كما يحتوى الجناح على شاشات عرض تفاعلية لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تقدمها القوات المسلحة لخدمة القطاع المدني.

والجديد فى جناح القوات المسلحة لهذا العام إستخدام تقنية الهولوجرام للتعريف بمحتويات الجناح وتجسيد أبرز ملامح الشخصيات العسكرية، بالإضافة إلى وجود قسم بالجناح يتيح للزائرين وإمكانية شراء إصدارات ومنتجات رمزية لمختلف الأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لإستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعدد من الهدايا التذكارية والعينية.