وزيرة الثقافة تكشف حقيقة وجود كتاب بـ50 ألف جنيه في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حقيقة وجود كتاب بـ50 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقالت الكيلاني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت: "أول مرة اسمع المعلومة دي، ايه ده، الكلام أكيد لا".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الإقبال على المعرض من قبل المصريين غير مسبوق، متابعة "الناس متحمسة النهاردة تاني يوم قفلنا نصف مليون زائر في يومين وهذا رقم يفرح ويبشر بالخير".

وأشارت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الكتاب تم لهم إعادة طبع لأعمالهم ومؤلفاتهم ومنهم الأديب طه حسين في الذكرى الـ50 لميلاده.

وعن حصول عدد من القوى الناعمة المصرية على جنسيات من دول عربية، عقبت وزيرة الثقافة "حصولهم على جنسية أخرى هذا لا يمنع انتمائهم لبلدهم وحبهم لها"، مشيرة إلى أن "فيه مصريين كتير واخدين جنسيات من دول مختلفة على مستوى العالم منها دول عربية شقيقة ومفيش فيها أي مشكلة".

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