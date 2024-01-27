أحمد موسى: رئيس غانا أشاد بما حققه الرئيس السيسي من نهضة شاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تعمل في غانا بالعديد من المشروعات الكبرى لديها، وهو ما انعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن رئيس غانا يقدر الرئيس السيسي ويصفه بأنه استطاع تحقيق نهضة كبيرة في مصر.

وقال "موسى"، خلال تقديم حلقة خاصة لبرنامج على مسئوليتي، من غانا، المذاع على قناة صدى البلد، إن إفريقيا لديها قوة بشرية ولكن لا تمثل في عضوية مجلس الأمن، ولا بد أن يكون لإفريقيا تواجد كبير في المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن دول كثيرة يحدث بها هجرة غير شرعية إلى أوروبا، ولا بد من دعم القارة الإفريقية لتحقيق نهضة كبيرة، مشيرا إلى أن 80 % من احتياجات غانا تستوردها من الخارج، رغم أن لديها أمطار أغلب أوقات العام.

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