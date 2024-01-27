الصحة بغزة: الأهالي دفنوا 150 شهيدًا في ساحة مجمع ناصر بسبب الحصار عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، بدء العد التنازلي لتوقف المولدات بمجمع ناصر الطبي خلال 4 أيام بسبب نقص الوقود.

وأشار القدرة إلى تلف خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي بسبب الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية، موضحا أنها تلفها أدى إلى تسرب المياه إلى قسم العناية المركزة.

وأوضح القدرة أن هناك حاجة إلى التنسيق للطاقم الفني لإصلاح خزانات المياه فوق أسطح مجمع ناصر الطبي، مؤكدا وجود نقص حاد وخطير في وحدات الدم بالمجمع الذي تحاصره قوات الاحتلال.

ولفت القدرة إلى أن الأهالي اضطروا إلى دفن 150 من الشهداء في ساحة مجمع ناصر بسبب حصار قوات الاحتلال، منوها إلى أنه لا يزال لديهم 30 شهيدا مجهول الهوية في ثلاجة الموتى بالمستشفى.