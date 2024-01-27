هجوم بالمسيرات على قاعدة حقل العمر الأمريكية

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، «إن المجموعات مدعومة من إيران، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية جراء الهجوم».
ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل للقاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو»، بريف دير الزور الشمالي.
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