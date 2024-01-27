هجوم بالمسيرات على قاعدة حقل العمر الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مجموعات مسلحة أمس هجوما بالطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية في «حقل العمر» النفطي بريف دير الزور الشرقي، وهي الأكبر في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، «إن المجموعات مدعومة من إيران، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية جراء الهجوم».

ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل للقاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو»، بريف دير الزور الشمالي.